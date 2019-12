வெங்காயத்தை பாதுகாக்க பணியமர்த்தப்படும் பாதுகாப்புகள்: மிகுதியாகப் பகிரப்படும் புகைப்படங்கள்

இதுவரை தங்க நகை கடைகள் மற்றும் ரொக்கம் இருக்கும் வங்கிகள் பண இயந்திரங்கள் ஆகியவற்றில்தான் பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டு இருப்பதை நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்

ஆனால் முதல்முறையாக வெங்காய குடோன்களுக்கும் வெங்காய விளையும் விளை நிலங்களுக்கும் பாதுகாப்புக்காக ஆட்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள செய்தி பெரும் அதிர்ச்சியையும் ஆச்சரியத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது

கடந்த சில வாரங்களாக வெங்காயத்தின் விலை விஷம் போல் ஏறி கொண்டிருக்கும் நிலையில் திருடர்கள் தங்கம் நகை பணம் ஆகியவற்றாஇ திருடுவதை விட்டு விட்டு வெங்காயத்தை திருடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்

சமீபத்தில் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ரூபாய் 30 ஆயிரம் மதிப்புள்ள வெங்காயம் விளை நிலத்திலிருந்து திருடிச் சென்ற ஒரு மர்ம கும்பல் குறித்து செய்தி பரபரப்பாக வெளிவந்தது. அதேபோல் 40 டன் வெங்காயத்துடன் கூடிய டிரக் ஒன்றும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் கடத்தப்பட்டது

இதனை அடுத்து வெங்காயத்தை பயிரிடப்படுபவர்களும், வெங்காயத்தை குடோன்களில் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பவர்களும் வெங்காயத்தை பாதுகாக்க பணியாளர்களை அமர்த்தி வருவதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளது

கர்நாடக மாநிலம் கதக் என்ற இடத்தில் வெங்காயம் குடோன்கள் மற்றும் வெங்காயம் பயிரிடும் நிலங்களில் கையில் கம்பு அரிவாள் அட்டையுடன் கூடிய பாதுகாவலர்கள் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டுி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

