இன்று முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் நினைவு நாள்

தமிழகத்தின் அசைக்க முடியாத தலைவியாக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா. அதிமுகவை ஆரம்பித்த மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர் விட்டுச்சென்ற கொள்கைகளை காப்பாற்றி அதிமுகவை ஒரு இரும்புக்கோட்டை போல் கட்டிக்காத்தவர் இவர்.

திரைப்பட நடிகையாக இருந்த ஜெயலலிதா பாரம்பரியமான குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர். சிறு வயதிலேயே இசை நடனம் பாட்டு என அனைத்திலும் கரை தேர்ந்தவர் இவர். சர்ச் பார்க் கான்வெண்ட்டில் படித்தவர் ஆங்கிலத்தை சரளமாக பேசக்கூடியவர்.

அதிமுகவில் சேர்ந்து கொள்கை பரப்பு செயலாளாராக பணியாற்றி எம்.ஜி.ஆரின் மறைவுக்கு பிறகு கட்சியின் முக்கிய அங்கம் வகித்தவர். இவரால்தான் அதிமுக கட்சியை கட்டுக்கோப்பாக கொண்டு செல்ல முடியும் என அதிமுக தொண்டர்களால் அதிகம் நம்பப்பட்டவர். அந்த நம்பிக்கை வீண்போகாமல் பார்த்து கொண்டார்.

இவர் கடந்த 2016ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இதே தினத்தில் இயற்கை எய்தினார். அதற்கு முன் 3 மாதங்கள் இவர் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று சிகிச்சை பலனளிக்காமல் இயற்கை எய்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

எது எப்படி இருந்தாலும் கடைசி வரை தொண்டர்களை கட்டுக்கோப்பாக தான் சொல்வதை கேட்கும் வண்ணம் வைத்திருந்தவர் என்பதில் மாற்றுக்கருத்தில்லை.

தவறு என்று ஒருவர் மேல் புகார் வந்து விட்டால் எவ்வளவு பெரிய நபராக இருந்தாலும் இவர் நடவடிக்கை எடுக்க தயங்க மாட்டார் என்பது இவரின் ப்ளஸ்.

