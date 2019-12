நாளை முதல் பதைபதைக்க வைக்க வருகிறது இருட்டு

தமிழில் முகவரி, காதல் சடுகுடு உள்ளிட்ட மென்மையான ஆக்சன் படங்களையும் நேபாளி, மற்றும் 6 மெழுகுவர்த்தி உள்ளிட்ட பல வித்தியாசமான படங்களை கொடுத்தவர் வி இஸட் துரை.

இவரின் எந்த படமும் கதையும் சோடை போனதில்லை. சிறப்பான முறையில் அருமையாக இவர் இயக்கிய 6 மெழுகுவர்த்திகள் படம் ஷாமின் சிறப்பான படங்களில் ஒன்று . படம் நன்றாக இருந்தும் பெரிய அளவில் இப்படம் ரீச் ஆகாதது வருத்தமான விசயமே.

இப்படி இவர் இயக்கிய முகவரி தவிர அனைத்து படங்களும் நன்றாக இருந்தும் போதிய வெற்றியை பெறாததும் வருத்தமான விசயம்தான்.

இந்நிலையில் இருட்டு என்ற திரைப்படத்தை சுந்தர்சியை வைத்து இயக்கியுள்ளார் இவர்.

இந்த படம் நாளை திரைக்கு வர இருக்கிறது. மர்மங்கள் அமானுஷ்யங்கள் நிறைந்த இந்த படத்தின் பட விளம்பரம் சமீபத்தில் வெளிவந்தது நாளை இப்படம் வெளிவருகிறது.

காவல்துறை அதிகாரியாக இதில் சுந்தர் சி நடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. சுந்தர் சியுடன் சாய் தன்சிகா நடித்துள்ள இப்படம் கடும் பீதியை கிளப்பும் வகையில் உள்ளது .

