பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு ஹரிஷ் கல்யாண் நடிப்பில் வெளியான இரண்டு படங்களுமே காதலை மையப்படுத்தி வெளியானதால் பெரும்பாலானோர் அவரை சாக்லேட் பாய் என்று அழைத்தனர். அதனால் அந்த இமேஜை மாற்ற வேண்டும் என்று ஹரிஷ் கல்யாண் சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் தெரிவித்தார்.

அதற்கான வாய்ப்பு தற்போது ஹரிஷ் கல்யாணுக்கு கிடைத்துள்ளது. தனஞ்செயன் தயாரிப்பில் சஞ்சய் பாரதி இயக்கும் ஆக்ஷன் சிலிர்ப்பூட்டும் படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். ஏற்கனவே ஹரிஷ் கல்யாண் அறிமுக இயக்குநர் சஞ்சய் பாரதி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘தனுசு ராசி நேயர்களே’ படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படம் நாளை வெளியாகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து மீண்டும் ஹரிஷுடன் இணைந்தது குறித்து சஞ்சய் பாரதி தி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுக்குப் பேட்டியளித்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியதாவது, ‘நான் மீண்டும் ஹரிஷுடன் பணியாற்றுவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். எனது முதல் படம் வெளிவருவதற்கு முன்பே என் மீது நம்பிக்கை வைத்த தயாரிப்பாளர் தனஞ்செயன் அவர்களுக்கு நன்றி.

என் முதல் படத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறு பட்ட கதையாக இப்படம் இருக்கும். இன்னும் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிக் கொண்டு தான் இருக்கிறேன் . படப்பிடிப்பு அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் துவங்கும்’ என்று கூறியுள்ளார்.

Welcome aboard the young sensation @iamharishkalyan & @isanjaybharathi for a new supernatural action thriller by our @CreativeEnt4 next year. Looking forward to a wonderful association with you both after #DhanusuRaasiNeyargalae 👍👍👍 @DoneChannel1 @SureshChandraa @ProRekha pic.twitter.com/IWLNNowgcp

— Dr. Dhananjayan BOFTA (@Dhananjayang)

December 5, 2019