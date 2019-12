உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்குமா? நடக்காதா? சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி உத்தரவு

வார்டு மறுவரையறை முழுமையாக முடியும் வரை தேர்தலை நடத்த தடை விதிக்க வேண்டுமென திமுக தரப்பில் இருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கின் விசாரணை இன்று நடைபெற்றது. இன்றைய விசாரணையின்போது புதியதாக உருவான 9 மாவட்டங்களில் மட்டும் தேர்தலை தள்ளிவைக்க தயார் என மாநில தேர்தல் ஆணையம் உச்சநீதிமன்றத்தில் பதில் தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் இதனை ஏற்றுக்கொள்ள திமுக மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

உள்ளாட்சித் தேர்தல் அறிவிப்பாணையை ரத்து செய்யக்கோரி திமுக சார்பில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்த மனுவின் விசாரணையின்போது, ‘வார்டு மறுவரையறை பணிகள் முடிவடையாத நிலையில் தேர்தல் நடத்தினால் குழப்பம் வராதா? என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பியபோது, ‘வார்டு மறுவரையறை பணிகள் முடிவடையாத 9 மாவட்டங்களில் மட்டும் தேவைப்பட்டால் உள்ளாட்சித் தேர்தலை தள்ளிவைக்கலாம் என தமிழக அரசு சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார்.

இதனையடுத்து வார்டு மறுவரையறை பணிகள் முடிவடையாத 9 மாவட்டங்களில் மட்டும் உள்ளாட்சித் தேர்தலை தள்ளி வைக்க முடியுமா? என மாநில தேர்தல் ஆணையம் இன்று மாலைக்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவிட்டது. ஆனால் முழு தேர்தலையும் தள்ளிவைக்க வேண்டும் என திமுக வாதாடியது. மொத்தத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்குமா? நடக்காதா? என்பது விரைவில் தெரிய வரும்

Source: TamilMinutes