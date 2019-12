வெளியானது டேனி பட கலக்கல் விளம்பரம்

வரலட்சுமி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் டேனி. ஒரு கொலை சம்பவத்தை அடிப்படையாக வைத்தும் தஞ்சாவூர் பகுதியை மையமாக வைத்தும் இப்படம் உருவாகியுள்ளது.

வரலட்சுமி காவல் துறை அதிகாரியாக நடித்துள்ளார். இவருடன் ஷயாஜி சிண்டே, போன்றோர் நடித்துள்ளனர்

இயக்கம் சந்தானமூர்த்தி. இப்படத்தின் விளம்பரம் இன்று வெளியானது.

