எதிர்ப்படுதல் (என்கவுண்ட்டர்) அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும்: கஸ்தூரியின் டுவிஸ்ட் டுவிட்

தெலுங்கானா மாநில தலைநகர் ஐதராபாத்தில் பெண் மருத்துவர் ஒருவரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த குற்றவாளிகள் இன்று போலீசாரால் எதிர்ப்படுதல் (என்கவுண்ட்டர்) செய்யப்பட்டது தெரிந்ததே. இந்த எதிர்ப்படுதல் (என்கவுண்ட்டர்) குறித்து பல்வேறு தரப்பினர் பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்

குறிப்பாக மனித உரிமை ஆணையம் இந்த எதிர்ப்படுதல் (என்கவுண்ட்டர்) குறித்து கண்டனம் தெரிவித்ததோடு இது குறித்து விசாரணை நடத்தவும் முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிகிறது

இந்த நிலையில் எதிர்ப்படுதல் (என்கவுண்ட்டர்) காவல் துறை அதிகாரிகளை உடனடியாக இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றும் அந்த இடமாற்றம் உன்னாவ் அல்லது பொள்ளாச்சி ஆக இருக்க வேண்டும் என்றும் நடிகை கஸ்தூரி தனது டுவிட்டரில் பதிவு செய்துள்ளார்

பாலியல் பலாத்கார குற்றவாளிகள் உன்னாவ் மற்றும் பொள்ளாச்சி ஆகிய இரண்டு பகுதிகளில் அதிகமாக நடமாடி வருகின்றனர் என்பது தெரிந்ததே

ஹைதராபாத் #DishaCase குற்றம் சாட்டப்பட்ட நால்வரையும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தாமல் எதிர்ப்படுதல் (என்கவுண்ட்டர்) போட்டு தள்ளிய காவல் துறை அதிகாரிகள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும். உன்னாவ், பொள்ளாச்சிக்கு இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும். #PriyankaReddyCase #VCSajjanar #PrakashReddy— Kasturi Shankar (@KasthuriShankar) December 6, 2019

The post எதிர்ப்படுதல் (என்கவுண்ட்டர்) அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும்: கஸ்தூரியின் டுவிஸ்ட் டுவிட் appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes