கமல் கட்சி உள்பட எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவு இல்லை: ரஜினிகாந்த் பரபரப்பு அறிக்கை

ஜாம்பவான் ரஜினிகாந்த் அவர்களும் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் அவர்களும் இணைந்து அரசியல் செய்வார்கள் என்று சமீபத்தில் செய்திகள் வெளியானது. இதனை இருவருமே அளித்த பேட்டியின் போது கிட்டத்தட்ட உறுதி செய்தனர்

இந்த நிலையில் வரும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் கமல் கட்சி உள்பட எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவு இல்லை என்று ரஜினி மக்கள் மன்றத்தில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமான அறிக்கை வெளிவந்துள்ளது கமல் தரப்பினரை அதிர்ச்சி அடைய செய்துள்ளது

உள்ளாட்சித் தேர்தலில் கமலஹாசன் கட்சி போட்டியிட முடிவு செய்த நிலையில் ரஜினிகாந்தின் ஆதரவு தனக்கு கிடைக்கும் என்று கமல்ஹாசன் எதிர்பார்த்ததாக கூறப்பட்டது.

இந்த நிலையில் திடீரென அவரிடம் இருந்து ஆதரவு இல்லை என்ற செய்தி வெளியானது உண்மையில் கமலஹாசனுக்கு அதிர்ச்சியை அளித்திருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

ரஜினிகாந்த் ஆரம்பத்திலேயே கூறியது போல் 2021 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் 234 தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

The post கமல் கட்சி உள்பட எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவு இல்லை: ரஜினிகாந்த் பரபரப்பு அறிக்கை appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes