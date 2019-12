12வது தேர்ச்சியா? ரூ. 18,700+ சம்பளத்தில் தமிழ்நாடு வனத்துறையில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு அரசு, வனத்துறையில் வனக்காப்பாளர் மற்றும் ஓட்டுனர் உரிமத்துடன் கூடிய வனக்காப்பாளர் பணியிடம் காலியாக இருப்பதாக வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள் : 320

வனக்காப்பாளர் – 227 காலிப்பணியிடங்கள்ஓட்டுனர் உரிமத்துடன் கூடிய வனக்காப்பாளர் : 93 காலிப்பணியிடங்கள்

சம்பளம் : ரூ. 18,700 முதல் ரூ. 57,900/- வரை

கல்வித் தகுதி :

12வது வகுப்பு தேர்ச்சி

விண்ணப்பிக்க கட்டணம் :

SC/ ST விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ரூ.150/- மற்ற அனைத்து விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ரூ.300/-

வயது வரம்பு :

21 முதல் 30 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம். அரசு ஆணைப்படி அதிகபட்ச வயது வரம்பில் சலுகைகள் கொடுக்கப்படுகிறது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை :

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் http://www.forests.tn.gov.in/ கணினிமய மூலமாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை https://www.forests.tn.gov.in/app/webroot/img/document/news/usrc/FG-FGDL-2019/FG_FGDL_2019_Eng_Notifn.pdf பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிக்க ஆரம்ப தேதி : 2020ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 3வது வாரம் முதல்

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 2020ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 1வது வாரம் வரை

