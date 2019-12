2வது டி20 போட்டி: டாஸ் வென்ற பொல்லார்டு அதிரடி முடிவு

இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் நாடுகளின் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு இடையே இன்று இரவு 7 மணிக்கு திருவனந்தபுரத்தில் 2வது டி20 போட்டி ஆரம்பமாக உள்ளது

இதனை அடுத்து சற்று முன் போடப்பட்ட டாஸில் மேற்கிந்திய தீவுகள் கேப்டன் பொல்லார்டு வென்று முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தார்

இதனை அடுத்து இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்களில் இந்திய அணி மட்டையாட்டம்கில் களமிறங்க உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

இந்த நிலையில் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியில் ஒரே ஒரு மாற்றம் மட்டுமின்றி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் ராம்தினுக்கு பதிலாக இன்று பூரன் களமிறங்குகிறார். அதிரடி ஆட்டக்காரரான பூரன் இன்று அந்த அணிக்கு வெற்றியை தேடித் தருவாரா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். இந்திய அணியில் வேறு எந்த மாற்றமும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இரு அணி வீரர்களின் விபரங்கள் பின்வருமாறு முன்னதாக

இந்திய அணி வீரர்கள்: ரோஹித் சர்மா, கே.எல்.ராகுல், விராத் கோஹ்லி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ரிஷப் பண்ட், ஷிவன் டூபே, ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர், தீபக் சஹார், புவனேஷ்வர் குமார், சஹால்

மே.இ.தீவுகள் அணி: சிம்மன்ஸ், லீவிஸ், பிராண்டன் கிங், ஹெட்மயர், பூரன், பொல்லார்ட், ஹோல்டர், பியரி, வில்லியம்ஸ், காட்ரெல், ஹெய்டன்,

முதலாவது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி 6 மட்டையிலக்கு வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் இன்றைய போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றால் தொடரை வெல்லும் என்பது தெரிந்ததே

The post 2வது டி20 போட்டி: டாஸ் வென்ற பொல்லார்டு அதிரடி முடிவு appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes