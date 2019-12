திருவனந்தபுரம் டி-20 போட்டி: இந்தியா அதிர்ச்சி தோல்வி

இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் நாடுகளுக்கு இடையே தற்போது டி20 கிரிக்கெட் தொடர் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி ஐதராபாத்தில் நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், அந்த போட்டியில் இந்திய அணி 6 மட்டையிலக்கு வித்தியாசத்தில் அபாரமாக வெற்றி பெற்றது

இதனையடுத்து நேற்று திருவனந்தபுரத்தில் இரு அணிகளுக்கும் இடையே 2வது டி20 போட்டி நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் தோல்வியடைந்த இந்திய அணி முதலில் மட்டையாட்டம் செய்யும் பணிக்கப்பட்டது.

இந்திய அணி நேற்றைய போட்டியில் சுமாரான மட்டையாட்டம் காரணமாக 7 மட்டையிலக்குடுகளை இழந்து 170 ஓட்டங்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதனை அடுத்து 171 ஓட்டங்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி ஆடிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 2 மட்டையிலக்குடுகளை மட்டுமே இழந்து 18 3 ஓவர்களில் 183 ஓட்டங்கள் எடுத்து அபார வெற்றி பெற்றது

67 ஓட்டங்கள் எடுத்த சிம்மன்ஸ் ஆட்டநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இந்த வெற்றியின் மூலம் இரு அணிகளும் தலா ஒரு புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளது. வரும் 11ஆம் தேதி மும்பையில் நடைபெறும் மூன்றாவது டி20 போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி இந்த தொடரை வெல்லும் அணி ஆகும்

ஸ்கோர் விபரம்

இந்திய அணி: 170/3 20 சுற்றுகள்

ஷிவம் டூபே: 54

ரிஷப் பண்ட்: 33

விராத் கோஹ்லி: 19

ரோஹித் சர்மா: 15

மே.இ.தீவுகள் அணி: 173/2 18.3 சுற்றுகள்

சிம்மன்ஸ்: 67

லீவிஸ்: 40

பூரன்: 38

ஹெட்மயர்: 23

