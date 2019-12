வெறித்தனமாக ஆடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ்.. 1-1- என்ற கணக்கில் சமநிலை!!

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இந்தியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, 3 டி20 கிரிக்கெட் போட்டி மற்றும் சோதனை போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறது.

இந்தப்

போட்டியின் 2 வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இந்தப்

போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி டாஸ் வென்றதுடன பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.

மட்டையாட்டம்க்

செய்ய இந்திய அணி சார்பில் கேஎல் ராகுல்,

ரோகித் சர்மா ஆகியோர் துவக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினர்.

அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் கேஎல் ராகுல் 11 ஓட்டத்தில்

ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து ஷிவம் டுபே களம் இறங்கினார்.

சில

நிமிடங்களில் ரோகித் சர்மா 15 ஓட்டத்தில் அவுட் ஆகிப்போனார். ஷிவம் டுபே சிறப்பாக ஆடி, வெற்றிக்கு அடித்தளமிட்டுக் கொடுத்தார். அரைசதத்தை கடந்த நிலையில் 54 ஓட்டங்களில் அவுட் ஆனார்.

அடுத்து

களமிறங்கிய விராட் கோலி 19 ஓட்டங்களில் அவுட் ஆகி அதிர்ச்சி கொடுத்தார். அதன்பின்னர் ஷ்ரேயாஸ் அய்யர் 11 ரன்னிலும், ஜடேஜா 9 ரன்னிலும்

வெளியேறினர். இறுதியில் இந்திய அணியில் 20 சுற்றில் 7 மட்டையிலக்கு இழப்பிற்கு 170 ஓட்டங்கள் எடுத்தது.

அடுத்து

171 ஓட்டங்கள்

எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் களமிறங்கியது. சிம்மோன்ஸ் மற்றும்

லீவிஸ் ஆகியோர் துவக்க வீரர்களாக களமிறங்கினர்.

துவக்கம்

வலுவாக அமைய, இந்திய

அணி இந்த ஜோடியை பிரிக்க போராடியது, லீவிஸ் 40 ரன்களிலும், ஹெட்மயர் 23

ரன்களிலும் அவுட் ஆகினர்.

அடுத்ததாக

நிகோலஸ் பூரன் களமிறங்கினார். சிம்மோன்ஸின் ஆட்டம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு பக்க

பலமாக இருந்தது.

சிம்மோன்ஸ்

67

ரன்களுடனும், நிகோலஸ் பூரன் 38 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர்.

முடிவில் வெஸ்ட் இண்டிஸ் அணி 18.3 ஒவர்களில் 2 மட்டையிலக்குடுகளை இழந்து 173 ஓட்டங்கள் எடுத்தது.

இதன்மூலம்

2 வது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில், 8 மட்டையிலக்குடுகள்

வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி வெற்றிபெற்றது.

இதனால்

டி 20 தொடரில்,

இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டிஸ் அணிகள் 1-1

என்ற புள்ளிக்கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளது.

