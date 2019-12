கர்நாடகத்தில் பாஜகவுக்கு வெற்றி: ஆனால் தமிழர்களுக்கு ஏற்பட்ட சோகம்

கர்நாடக மாநிலத்தில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை முதல் நடைபெற்று வரும் நிலையில் மொத்தமுள்ள 15 தொகுதிகளில் 12 தொகுதிகளில் பாஜக முன்னிலை வகித்து வருகிறது. இதில் 6 தொகுதிகளில் பாஜக வெற்றி பெறும் நிலையில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

இந்த நிலையில் காங்கிரஸ் இரண்டு தொகுதிகளிலும், சுயேச்சை ஒரு தொகுதியிலும் முன்னிலையில் உள்ளது. மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் ஒரு தொகுதியில் கூட முன்னிலையில் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

இந்த நிலையில் எடியூரப்பா தலைமையிலான பாஜக ஆட்சிக்கு ஆபத்து நீங்கியது என்றாலும் கன்னட சட்டமன்றத்திற்குள் ஒரு தமிழர் நுழையும் வாய்ப்பு மிஸ் ஆகி உள்ளது. தமிழர்கள் பெரும்பாலும் வசிக்கும் சிவாஜி தொகுதியில் சரவணன் என்ற தமிழரை பாஜக வேட்பாளராக நிறுத்தியது. ஆனால் அந்த தொகுதியில் காங்கிரஸ் ஒரு முஸ்லிம் வேட்பாளரை நிறுத்தியதை அடுத்து முஸ்லிம்கள் அதிகம் உள்ள அந்த பகுதியில் தற்போது சரவணன் பின் தங்கி உள்ளார்

இதனால் கர்நாடகாவில் வாழும் தமிழர்கள் பெரும் சோகம் அடைந்துள்ளனர். இருப்பினும் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் சரவணன் வெற்றி பெறுவாரா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும்

