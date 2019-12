‘தலைவர் 168’ படத்தில் இணைந்த பிரபல நடிகை: அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்த சன்பிக்சர்ஸ்

சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில், சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில், டி இமான் இசையில் உருவாகவ்கிருக்கும் இந்தப் படத்தில் நடிகர் சூரி நடிக்க உள்ளார் என்ற செய்தி ஏற்கனவே வெளிவந்ததை பார்த்தோம். இந்த நிலையில் சற்று முன் சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் இந்த படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்க உள்ளதை உறுதி செய்துள்ளது



ஏற்கனவே ரஜினியின் மகளாக கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்க உள்ளார் என்று செய்திகள் வெளியான நிலையில் தற்போது அந்த செய்தியை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் ‘தலைவர் 168’ படத்தில் ரஜினிக்கு ஜோடியாக மீனா நடிக்க இருப்பதாகவும் இது குறித்த அறிவிப்பு மிக விரைவில் வெளியாக வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது

We are delighted to announce that for the first time, @KeerthyOfficial will be acting with Superstar @rajinikanth in #Thalaivar168

@directorsiva#KeerthyInThalaivar168 pic.twitter.com/sy4uba5DNd

—

Sun Pictures

(@sunpictures)

December 9, 2019