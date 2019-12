இடைத்தேர்தல் தோல்வி எதிரொலி: பதவியை ராஜினாமா செய்த முன்னாள் முதல்வர்

கர்நாடக மாநிலத்தில் 15 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில் இதில் 12 தொகுதிகளில் பாஜகவும் இரண்டு தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் கட்சியும் ஒரு தொகுதியில் சுயேட்சையும் வெற்றி பெற்றனர்.

இந்த நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி இந்த தேர்தலில் படுதோல்வி அடைந்ததை அடுத்து முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். இதனை அடுத்து பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது

கர்நாடக இடைத்தேர்தல் தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று சட்டமன்ற குழு தலைவர் பொறுப்பை தான் ராஜினாமா செய்ததாக சித்தராமையா சற்றுமுன் அறிவித்துள்ளார். அதேபோல் மாநில காங்கிரஸ் குழு தலைவர் தினேஷ் குண்டுராவ் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய உள்ளதாக கூறப்படுகிறது

கர்நாடக மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் வளர்ச்சிக்கு பேருதவியாக இருந்த இரு தலைவர்கள் திடீரென பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளது காங்கிரஸ் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது

