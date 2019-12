2019 ஆம் ஆண்டில் விண்ணில் பாய்ந்த பி.எஸ்.எல்.வி.-சி.44 ராக்கெட்!!

ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்து பி.எஸ்.எல்.வி.-சி.44 ராக்கெட் 24 ஆம் தேதி ஜனவரி 2019 அன்று விண்ணிற்கு ஏவப்பட்டது.

இந்த

பி.எஸ்.எல்.வி.-சி.44 ராக்கெட் 4 நிலைகளைக் கொண்டதாக உள்ளது.

முதல் நிலை:

திட எரிபொருள்

கொண்ட மிகப்பெரிய ராக்கெட் மோட்டார்

2 வது நிலை:

திரவ

எரிபொருள் கொண்ட விகாஸ் என்ஜின்

3 வது நிலை:

திட

எரிபொருளுடன் ராக்கெட் மோட்டார்

கடைசி நிலை:

திரவ

எரிபொருளுடன் இயங்கும் 2 ராக்கெட்

மோட்டார்கள்

இந்த ராக்கெட்

690 கிலோ எடைகொண்ட மைக்ரோசாட்-R செயற்கை கோள், கலாம் சாட் என்ற 2 செயற்கை கோள்களை சுமந்து சென்றது.

இஸ்ரோ

விஞ்ஞானிகளால் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த மைக்ரோசாட்-R செயற்கை கோள் பூமியை கண்காணிக்கும்

நோக்கத்திற்கான உருவாக்கப்பட்டது.

அதேபோல், மாணவர்கள் ரிபாத் ஷரூக், ஸ்ரீமதி கேசன் தயாரித்த கலாம் சாட் செயற்கை

கோள் ஆனது ஹாம் வானொலி சேவைக்காகவும் அனுப்பட்டு உள்ளது.

The post 2019 ஆம் ஆண்டில் விண்ணில் பாய்ந்த பி.எஸ்.எல்.வி.-சி.44 ராக்கெட்!! appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes