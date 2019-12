லட்சத்தீவு அருகே திடீரென தோன்றிய காற்று மேலடுக்கு சுழற்சி: சென்னைக்கு அடைமழை (கனமழை)யா?

தமிழகத்தில் கடந்த சில வாரங்களாக வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக நல்ல மழை பெய்து வரும் நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் வங்கக் கடலின் தென் பகுதியில் காற்று மேலடுக்கு சுழற்சி ஏற்பட்டதாகவும் இதனால் தென் மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை அறிக்கை தெரிவித்திருந்தது

இந்த நிலையில் சற்று முன்னர் வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிவிப்பின்படி லட்சத் தீவு பகுதியில் காற்று மேலடுக்கு சுழற்சியால் தமிழகத்தில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உண்டு என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் இரவு முதல் அதிகாலை வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

சென்னையை பொருத்தவரை இன்று நல்ல வெயில் அடித்து வருவதால் மழைக்கு எந்த அறிகுறியும் இல்லை இருப்பினும் இந்த காற்று மேலடுக்கு சுழற்சியால் இன்று இரவு அல்லது நாளை அதிகாலை மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது என்பதும் அதன் பின்னர் மழையின் தீவிரத்தை பொறுத்து விடுமுறை குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது

Source: TamilMinutes