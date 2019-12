யார்தான் அந்த நபர்… சச்சின் தேடும் அந்த நபர் செய்தது இதுதான்…

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஜாம்பவானாக திகழ்ந்தவர் முன்னாள் வீரர் சச்சின். இவருடைய ஆட்டத்தினைப் பிடிக்காத எந்த கிரிக்கெட் ஆர்வலனையும் பார்க்க முடியாது.

அதிக அளவிலான ரசிகர்களைக்

கொண்டிருந்த கிரிக்கெட் வீரர் என்ற பெருமை இவருக்கே சாரும். இவர் 2013 ஆம் ஆண்டு

ஓய்வு பெற்றபோது கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஸ்தம்பித்துப் போயினர்.

கிரிக்கெட்டை விட்டு

ஒதுங்கி 6 ஆண்டுகள் ஆனபோதிலும், இவர் ரசிகர்கள் மனதில் நீங்காமல் இடம்பெற்று

வருகிறார்.

தற்போது சென்னை

நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தாஜ் ஹோட்டலுக்கு வந்த அவர், பல

ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தனது ஆட்டம் குறித்து ஆலோசனை வழங்கிய அந்த ஹோட்டலின்

ஊழியர் குறித்து விசாரித்துள்ளார்.

அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை,

அதன்பின்னர் நிருபர் சந்திப்பின்போதும் இதுகுறித்து பேசியதுடன், கண்டுபிடித்து தர

வேண்டும் என்று கூறினார்.

அப்படி என்னதான் அந்த

ஊழியர் ஆலோசனை சொல்லி இருப்பார்னு கேக்கறீங்களா? நான் விளையாடிய பல

போட்டிகள் குறித்த காணொளிக்களை பார்த்த அவர் விளையாட்டின்போது

முழங்கைகளில் அணியும் எல்போ பேட் நான் விளையாடுவதற்கு ஏதுவாக இல்லை என்று

கூறினார்.

அதன்பின்னர்

எல்போ பேட் வடிவத்தை மாற்றினேன்

என்று கூறியதோடு. இதுகுறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டு இணையவாசிகள் கண்டுபிடிக்க உதவ வேண்டும்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

