சென்னை ஒருநாள் போட்டி: இந்திய அணி அதிர்ச்சி தோல்வி

நேற்று சென்னையில் நடைபெற்ற மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 8 மட்டையிலக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் ஹோப் மற்றும் ஹெட்மயர் அபாரமாக விளையாடி சதம் அடித்தது அந்த அணியின் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்தது என்பதும், நேற்றைய போட்டியில் இந்திய பவுலர்கள் மட்டையிலக்குடுக்கள் எடுக்க தவறியது இந்த போட்டியில் இந்தியா தோல்வி அடைய ஒரு காரணமாக இருந்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது

ஸ்கோர் விபரம்

இந்திய அணி: 287/8 50 சுற்றுகள்

ரிஷப் பண்ட்: 71

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்: 70

ரோஹித் சர்மா: 36

கேதார் ஜாதவ்: 40

மே.இ.தீவுகள் அணி: 291/ 47.5 சுற்றுகள்

ஹெட்மயர்: 139

ஹோப்: 102

பூரன்: 29

அம்ப்ரிஸ்: 9

ஆட்டநாயகன்: ஹெட்மயர்

அடுத்த போட்டி: டிசம்பர் 18, கட்டாக்

