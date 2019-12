தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி மலையாளம் கன்னடம் இப்போ சீன மொழியிலும் ஹிட் ஆன தமிழ் படம்

ஜீது ஜோசப் இயக்கத்தில் சில வருடங்களுக்கு முன்பு மலையாளத்தில் த்ரிஷ்யம் படம் வெளியானது. அது பெரிய அளவில் ஹிட் ஆனது இந்த படம் தமிழிலும் கமல், கெளதமி நடிக்க ஏற்கனவே இயக்கிய ஜீது ஜோசப்பே இப்படத்தையும் இயக்கினார். கடந்த 2015ல் பாபநாசமாக வந்து இதுவும் ஹிட் அடித்தது.

இப்படம் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் என ஹிட் அடிக்க ஹிந்தியில் மட்டும் கொஞ்சம் டல் அடித்தது.

இப்படம் சில வருடங்களுக்கு பிறகு சீன மொழியிலும் மறுதயாரிப்புகப்பட்டுள்ளது.

2017-ம் ஆண்டு ‘த்ரிஷ்யம்’ படத்தின் மறுதயாரிப்பு உரிமையை அந்த சீன நாட்டை சேர்ந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒன்று வாங்கியது. தற்போது அந்தப் படம் ‘ஷீப் வித்தவுட் எ ஷெப்பர்ட்’ என்ற பெயரில் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தின் விளம்பர ஒட்டி இந்திய ரசிகர்களிடையே மிகுதியாக பகிரப்பட்டுப் பகிரப்பட்டது.

‘த்ரிஷ்யம்’ படத்தின் தென்னக மறுதயாரிப்பு போலவே சீன மொழி மறுதயாரிப்புகும் பாராட்டையும், நல்ல வசூலையும் பெற்றுள்ளது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை சீனாவில் இந்த படம் வெளியானது வெளியாகி மூன்று நாட்களில் 32 மில்லியன் டாலர்களை வசூலித்து பாக்ஸ் ஆபிஸில் முதலிடத்தைப் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளதாம்.

