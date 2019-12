தர்பார் பட விளம்பரம் வெளியீடு ஆனது

ரஜினிகாந்த் நடித்த தர்பார் டிரெய்லருக்காக ரசிகர்கள் இன்று மரண் வெயிட்டிங்கில் இருந்தனர். சரியாக 6.30 மணிக்கு இந்த பட விளம்பரம் வெளியீடு ஆனது.

கலக்கலாக வந்துள்ள பட விளம்பரம் இதோ.

