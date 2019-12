சென்னை ஏரிகளின் நீர் நிலவரம்: இந்த ஆண்டு தண்ணீர்ப்பஞ்சம் வருமா?

சென்னைக்கு நீர் ஆதாரமாக இருக்கும் செம்பரம்பாக்கம், புழல், பூண்டி, சோழவரம் ஆகிய ஏரிகளில் முழு கொள்ளளவில் பாதி அளவே இருப்பதால் இந்த ஆண்டு சென்னை மக்கள் தண்ணீர் பஞ்சத்தை சந்திக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்ற திடுக்கிடும் தகவல் வெளிவந்துள்ளது

தமிழகம் முழுவதும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமாக பெய்து வந்த போதிலும் சென்னையில் சென்னையில் வழக்கமான மழையை விட 13 சதவீதம் மழை அளவு குறைந்துள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது

வடகிழக்கு பருவமழை கிட்டத்தட்ட முடிந்துவிட்ட நிலையில் சென்னைக்கு 80 சென்டிமீட்டர் வரை மழை பெய்ய வேண்டிய நிலையில் தற்போது வரை 60 சென்டிமீட்டர் மழை மட்டுமே பெய்து உள்ளதாக தெரிகிறது

இருப்பினும் நிலத்தடி நீர்மட்டம் 5 அடி வரை உயர்ந்துள்ளதால் சென்னை மக்கள் குடிநீர் பஞ்சத்தில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ள வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சென்னையில் நீர் ஆதாரமாக விளங்கும் ஏரிகள் பாதியளவே நிரம்பி உள்ளது சென்னை மக்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது

