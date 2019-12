வெங்கட்பிரபுவின் அடுத்த படம் திரையரங்கத்தில் வெளியீடு இல்லை!

பிரபல இயக்குனர் வெங்கட் பிரபுவின் தயாரிப்பில் உருவான திரைப்படம் ஆர்கேநகர். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு மற்றும் போஸ்ட் புரொடக்ஷன் பணிகள் ஆகியவை கடந்த 2017ஆம் ஆண்டை முடிந்துவிட்டது. இந்த படத்தின் வெளியீடு தேதி அவ்வப்போது வெளியாகி அதன் பின்னர் திடீர் திடீர் என ஒத்திவைக்கப்பட்ட சம்பவங்களும் நடந்தன

இந்த படம் பொருளாதாரப் சிக்கலில் இருப்பதாகவும் அதனால் தான் வெளியீடு காலதாமதம் என்றும் கூறப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில் தேர்தல் காரணமாக இந்த படத்தின் வெளியீடு தேதி தள்ளி வைக்கப்பட்டதாக வெங்கட்பிரபு காணொளி ஒன்றில் கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

இந்த நிலையில் தற்போது இந்தப் படம் நேரடியாக நெட்பிளிக்ஸ் வெளியீடு ஆக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரபல இயக்குனரான வெங்கட் பிரபு அவர்கள் தயாரித்த படத்திற்கு இந்த சோதனையா? என்று இணையப் பயனாளர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால் அதே நேரத்தில் இனிமேல் மக்கள் விரும்பத்தக்கது நடிகர்களின் படங்களை தவிர மற்ற படங்கள் செயற்கைக்கோள்தொலைக்காட்சிமற்றும் டிஜிட்டலில் வெளியீடு செய்தாலே போதும் என்ற நிலை வரும் நாள் வெகுதூரத்தில் இல்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.

