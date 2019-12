முஷாரப்புக்கு மரண தண்டனை பெஷாவர் நீதிமன்றம்

கடந்த 1999ல் திடீரென பாகிஸ்தானில் ராணுவப்புரட்சி மூலம் ஆட்சியை கைப்பற்றியவர் அந்த நாட்டின் ராணுவ தளபதியாக இருந்த முஷாரப் திடீரென அதிபர் ஆனார்.

முஷாரப்பின் ஆட்சிக்காலத்தில் பல பரபரப்பான சம்பவங்கள் நடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

அடுத்தடுத்து ஆட்சி மாறிய உடன் முஷாரப் மீது தேச துரோக வழக்கு தொடரப்பட்டு பாகிஸ்தானில் உள்ள பெஷாவர் கோர்ட்டில் வழக்கு நடந்தது.

இந்நிலையில் 7 நீதிபதிகள் கொண்ட பெஷாவர் நீதிமன்றம் பாகிஸ்தான் முன்னாள் அதிபர் பர்வேஷ் முஷாரப்புக்கு மரண தண்டனை விதித்து, தீர்ப்பளித்துள்ளது. தற்போது உடல் நலக்குறைவால் துபாயில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் பர்வேஷ் முஷாரப் .

The post முஷாரப்புக்கு மரண தண்டனை பெஷாவர் நீதிமன்றம் appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes