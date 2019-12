ஒரு வாரம் திடீரென அறிவிக்கப்பட்ட விடுமுறை: பெரும் பரபரப்பு

குடியுரிமை சட்டத் திருத்த மசோதாவிற்கு எதிராக இந்தியா முழுவதும் மாணவர்கள் பெரும் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் என்பதும், இந்த போராட்டம் ஒரு சில இடங்களில் வன்முறையில் முடிந்து உள்ளது என்பதும் தெரிந்ததே

இந்த போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர மத்திய மாநில அரசு அதிகாரிகள் தீவிர ஆலோசனையில் உள்ளனர். இந்த நிலையில் நேற்று வெளிவந்த ஒரு அறிவிப்பின்படி திருவாரூர் மத்திய பல்கலை கழகத்திற்கு ஜனவரி 20ஆம் தேதி வரை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது. இதனால் அந்தப் பல்கலைக் கழகத்தில் இருந்த மாணவர்கள் வெளியிடப்பட்டதாக தெரிகிறது

இதனையடுத்து தற்போது சென்னை பல்கலைக்கழகத்திற்கு டிசம்பர் 23-ஆம் தேதி வரை அதாவது ஒரு வாரம் விடுமுறை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் சென்னை பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் விடுதியில் இருந்து வெளியேற்றப்படுவார்கள் என கூறப்படுகிறது. மாணவர்கள் போராட்டம் தீவிரமடையும் பகுதிகளில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது

