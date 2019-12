தர்பார் செயற்கைக்கோள் உரிமையை கைப்பற்றிய பிரபல நிறுவனம்

ஜாம்பவான் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், ஏஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில், லைகா நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள திரைப்படம் தர்பார். இந்த படத்தின் பட விளம்பரம் நேற்று வெளியாகி சமூக வலைதளங்களை ஸ்தம்பிக்க வைத்தது என்பதும் மில்லியன் கணக்கில் இந்த டிரைலருக்கு ஒருசில மணி நேரங்களில் பார்வையாளர்கள் கிடைத்து உள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது

இந்த படத்தின் பட விளம்பரம் வெளியீட்டுக்குப் பின்னர் படத்தின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளதை அடுத்து இந்த படத்தின் வியாபாரமும் எதிர்பார்த்ததைவிட அதிகமாக நடந்து வருவதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளது. முதற்கட்டமாக இந்த படத்தின் சேட்டிலைட் உரிமையை சன்தொலைக்காட்சிநிறுவனம் பெற்றுள்ளதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை இல்லாத வகையில் மிகப்பெரிய தொகைக்கு ஒரு தமிழ்படத்தின் செயற்கைக்கோள் உரிமை விலை போயிருப்பதாக கூறப்படுகிறது

ரஜினிகாந்த், நயன்தாரா, சுனில் ஷெட்டி, நிவேதா தாமஸ், யோகிபாபு, தம்பி ராமையா, ஸ்ரீமான், உள்பட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் லைகாவின் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த படத்திற்கு சந்தோஷ் சிவன் ஒளிப்பதிவும், ஸ்ரீகர் பிரசாத் படத்தொகுப்பு பணியும் செய்துள்ளனர்.

Sun TV has acquired the satellite rights of Superstar @rajinikanth ‘s #Darbar

@ARMurugadoss @anirudhofficial#DarbarWithSunTV pic.twitter.com/rYn1Yp8Hy9

— Sun TV (@SunTV)

December 17, 2019