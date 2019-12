விஜய்சேதுபதிக்கு விருது இல்லையா? பொங்கி எழுந்த திரையுலக பிரபலம்

விஜய் சேதுபதிக்கு தேசியவிருது கிடைக்கவில்லை என்றால் தேசிய விருதுக்கு பெருமை இல்லை என்று பிரபல ஒளிப்பதிவாளர் ஒருவர் பேட்டி அளித்து இருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது

சீனு ராமசாமி இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, காயத்ரி நடித்த ’மாமனிதன் என்ற திரைப்படம் வெளியீட்டிற்கு தயாராகி பல மாதங்களாகியும் இன்னும் ரிலீசாகாமல் உள்ளது. அந்த படம் ஒரு சில பொருளாதார பிரச்சனைகள் சிக்கி இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது

இந்த நிலையில் ’மாமனிதன் படத்தில் ஒளிப்பதிவாளராக பணிபுரிந்த சுகுமார் என்பவர் ஊடகமொன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் விஜய்சேதுபதியும் காயத்ரியும் ’மாமனிதன் படத்தில் போட்டி போட்டுக்கொண்டு நடித்துள்ளார்கள் என்றும் குறிப்பாக 4 நிமிடங்கள் வரும் ஒரு காட்சியில் இருவரும் ஒரே டேக்கில் நடித்தார்கள் என்றும் இந்த படத்திற்காக அவர்கள் இருவரும் பெரும் உழைப்பைக் கொட்டி உள்ளார்கள் என்றும் கூறியுள்ளார்

சிறந்த நடிப்பிற்காக இந்த படத்திற்காக விஜய் சேதுபதிக்கும் காயத்ரிக்கும் தேசிய விருது வழங்க வேண்டுமென்றும் அவ்வாறு வழங்கவில்லை என்றால் அந்த விருதுக்கே பெருமை இல்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். இந்த நிலையில் மாமனிதன் திரைப்படத்தை வெளியீடு செய்ய படக்குழுவினர் தீவிர முயற்சி செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது

