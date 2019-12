கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டை கொண்டாட 5 லிட்டர் கேன் பீர் அறிமுகம்

கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டை கொண்டாட புதுச்சேரியில் 5 லிட்டர் கேன் பீர் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளதால் மதுப்பிரியர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளன

மதுவுக்கு புகழ் பெற்ற புதுச்சேரி மதுப்பிரியர்களின் சொர்க்க பூமியாக திகழ்ந்து வரும் நிலையில் இந்த ஆண்டு புத்தாண்டு மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்தை சிறப்புடன் கொண்டாட புது வகையான மது வகைகள் அறிமுகம் செய்யப்படுள்ளது

இவற்றில் மதுப்பிரியர்களை பெரிதும் கவர்ந்தது காஷ்மீரிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட 5 லிட்டர் கேன் பீர் தான். இந்த 5 லிட்டர் கேன் பீர் லெகர், ஸ்டிராங்க் ஆகிய இரு ரகங்களில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் லெகர் பீர் ரூபாய் 1,850 க்கும் ஸ்டிராங்க் பீர் ரூபாய் 1,950 விற்பனை செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளது. இந்த கேன் பீரின் சிறப்பு என்னவெனில் கடைசி சொட்டு வரை அதனுடைய தரம், சுவை மாறாமல் இருக்குமாம்

Source: TamilMinutes