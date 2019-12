ஆபாச படம் விவகாரம்: சென்னையில் சிக்கும் 30 பேர்கள்

குழந்தைகள் ஆபாச பட விவகாரத்தில் சென்னையை சேர்ந்த 30 பேர் கைது செய்யப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக வெளிவந்திருக்கும் தகவல் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது

இந்தியாவிலேயே அதிகமாக ஆபாசப்படம் பார்ப்பவர்கள் தமிழகத்தில்தான் இருக்கின்றார்கள் என்றும் இதுகுறித்த பட்டியல் சமீபத்தில் வெளிவந்த நிலையில் இந்தப் பட்டியலின் அடிப்படையில் காவல் துறையினர் விசாரணை செய்து வருவதாக கூறப்பட்டது.

இதன் அடிப்படையில் முதல் கட்டமாக திருச்சியைச் சேர்ந்த ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டு அவரிடம் தீவிர விசாரணை செய்யப்பட்டது. அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் சென்னையை சேர்ந்த பலர் குழந்தைகளின் ஆபாச படங்களை பதிவேற்றம் மற்றும் பதிவிறக்கம் செய்ததாக தெரியவந்துள்ளது

இதனை அடுத்து தற்போது குழந்தைகளின் ஆபாச படத்தை பகிர்ந்த சென்னையை சேர்ந்த 30 பேர் பட்டியல் தயாராக இருப்பதாகவும் அவர்கள் எந்த நேரமும் கைது செய்யப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுவதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அந்த 30 பேர் யார் என்பது கைது செய்யப்பட்ட பிறகே தெரியவரும்

