அணுமின் நிலையத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

மத்திய அரசு கைகா அணுமின் நிலையத்தில் டெக்னீசியன், ஆராய்ச்சி உதவியாளர், ஓட்டுனர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதாக வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள் : 137 காலிப்பணியிடங்கள்

சம்பளம் :

ரூ. 10,500 முதல் 35,400 வரை

கல்வித் தகுதி :

பத்தாம் வகுப்பு / டிப்ளமோ / ஐடிஐ படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

வயது வரம்பு :

06.01.2020 தேதியின்படி குறைந்தபட்சம் 18 வயது நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும், அதிகபட்சமாக 30 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம். ஒவ்வொரு பதவிக்கும் அதிகபட்ச வயது மாறுப்படும், மேலும் விவரங்களுக்கு அதிகார பூர்வ அறிவிப்பை பார்க்கவும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் http://www.npcilcareers.co.in/ கணினிமய மூலமாக விண்ணப்பிக்கவும். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை https://npcilcareers.co.in/KGSST2019/documents/advt.pdf பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 06.01.2020

The post அணுமின் நிலையத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes