இந்திய வன ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி கவுன்சிலில் வேலைவாய்ப்பு

இந்திய வன ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி கவுன்சிலில் பல்வேறு பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதாக வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள் : 41 காலிப்பணியிடங்கள்

Conservator of Forests (CF) : 23 காலியிடங்கள்Conservator of Forests (DCF) : 18 காலியிடங்கள்

கல்வித் தகுதி :

எதாவது ஒரு துறையில் இளங்கலை அல்லது முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்ப கட்டணம் : ரூ. 500 டி.டியாக செலுத்த வேண்டும்.

டி.டி. எடுக்க வேண்டிய முகவரி :

டெஹராடூனில் மாற்றத்தக்க வகையில் Accounts Officer, ICFRE என்ற பெயருக்கு டி.டி. எடுக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்ப படிவத்தை http://www.icfre.org/vacancy/vacancy263.pdf பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ் நகல்களுடன் இணைத்து அனுப்ப வேண்டும். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை http://www.icfre.org/vacancy/vacancy263.pdf பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:

Secretary, Indian Council of Forestry Research and Education, P.O. New Forest, Dehradun – 248006 (Uttarakhand)

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 31.01.2020

