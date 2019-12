கல்லூரி மாணவிகளால் அரசு பேருந்து டிரைவருக்கு ஏற்பட்ட சிக்கல்!

கல்லூரி மாணவிகளுக்கு கியர் போட கற்றுக்கொடுத்த டிரைவர் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்பட்டுள்ளது

கேரள மாநிலத்திலுள்ள வயநாடு என்ற பகுதியைச் சேர்ந்த டிரைவர் ஒருவர் பேருந்தில் பயணம் செய்த கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கு கியர் போடக் கற்றுக் கொடுத்துள்ளார். மாணவிகள் கியரை மாற்றி மாற்றி போட, டிரைவர் பேருந்தை ஓட்டிய காணொளி ஒன்று பேஸ்புக்கில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டு ஆனதை அடுத்து அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்த ஆர்டிஓ அலுவலக அதிகாரிகள் பேருந்து டிரைவரின் லைசென்ஸை ரத்து செய்ததோடு உடனடியாக துறை ரீதியிலான நடவடிக்கைகளை அவர் மீது எடுக்க உத்தரவிட்டனர்

கல்லூரி மாணவிகளுக்கு விளையாட்டாக கியர் போட கொடுத்ததன் விளைவாக தற்போது அவர் சிக்கலில் சிக்கி உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Source: TamilMinutes