மின்சார ரயிலிலும் ஒருநாள் அனுமதிச்சீட்டு: எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் பயணம் செய்யலாம்

பேருந்துகளில் ரூ.50 கொடுத்து அனுமதிச்சீட்டு எடுத்தால் எந்த பேருந்தில் வேண்டுமானாலும் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் பயணம் செய்யும் ஒருநாள் அனுமதிச்சீட்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. ஆனால் தற்போது இந்த அனுமதிச்சீட்டு வழக்கத்தில் இல்லை.

இந்த நிலையில் தற்போது சுற்றுலா பயணிகளின் வசதியை கணக்கில் கொண்டு மின்சார தொடர் வண்டியில் ஒருநாள், மூன்று நாள், ஐந்து நாள் அனுமதிச்சீட்டுக்கள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது

இதன்படி ஒருநாள் அனுமதிச்சீட்டு 2ம் வகுப்பில் நாளொன்றுக்கு குழந்தைகளுக்கு 45 ரூபாயும், பெரியவர்களுக்கு 70 ரூபாயும் கட்டணம் என்றும், 3 நாட்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு 70 ரூபாயும், பெரியவர்களுக்கு 115 ரூபாயும் கட்டணம் என்றும், 5 நாட்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு 80 ரூபாயும், பெரியவர்களுக்கு 140 ரூபாயும் கட்டணம் என்றும், நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரே நாளில் பல இடங்களுக்கு சுற்றுலா செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இந்த திட்டம் மிகுந்த பயனை கொடுக்கும்

The post மின்சார ரயிலிலும் ஒருநாள் அனுமதிச்சீட்டு: எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் பயணம் செய்யலாம் appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes