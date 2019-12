பிரபல நடிகருக்கு ஜோடியாகும் ப்ரியா பவானி சங்கர்

மேயாதமான் படத்தில் அறிமுகமாகி அதன் பின் கடைக்குட்டி சிங்கம், மான்ஸ்டர் ஆகிய படங்களில் நடித்த பிரியா பவானிசங்கர் தற்போது ஒரே நேரத்தில் ’இந்தியன் 2’ உள்பட 7 படங்களில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்புகள் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில் விஷ்ணு விஷால் நடிக்க உள்ள அடுத்த படத்திலும் அவருக்கு ஜோடியாக நடிக்க ப்ரியா பவானிசங்கர் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்

விஷ்ணு விஷால் நடித்த ’சிலுக்குவார்ப்பட்டி சிங்கம் என்ற திரைப்படம் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இந்த படத்தை இயக்கிய செல்லா அப்பாவு என்பவர் இயக்கவுள்ள அடுத்த படத்தில் விஷ்ணு விஷால் நாயகனாக நடிக்க உள்ளார். இந்த படத்தில்தான் பிரியா பவானி சங்கர் ஜோடி சேர உள்ளார்

இந்த படம் ஒரு அதிரடி ஆக்ஷன் உடன் கூடிய நகைச்சுவை படம் என்றும் இந்த படத்தில் ப்ரியா பவானி சங்கருக்கு ஆக்சன் காட்சிகள் இருப்பதால் அவர் தற்போது முன்னணி பகட்டுவித்தை ஆசிரியர் ஒருவரிடம் சண்டை பயிற்சி பெற்று வருவாதாகவும் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு அடுத்த மாதம் தொடங்குகிறது

