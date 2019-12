பட்டாஸ் படத்தின் இரண்டாவது சிங்கிள் பாடல் வெளியீடு

தனுஷ் நடிக்கும் பட்டாஸ் படத்தில் ஏற்கனவே தில் ப்ரோ சிங்கிள் பாடல் வெளியாகி பட்டைய கிளப்பி கொண்டிருக்கிறது. இப்போது புதிதாக இன்னொரு சிங்கிள் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

மொரட்டு தமிழன் என ஆரம்பிக்கும் அந்த பாடல் இதோ.

