ஆட்டத்தையே மாத்தின ஷர்துல் தாகூர்… அப்பாடா எப்படியோ ஜெயிச்சிட்டோம்!!

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இந்தியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு நேற்று நடைபெற்ற கடைசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் கட்டாக் நகரில் விளையாடியது.

இந்திய அணியில்

தீபக் சாஹருக்கு மாற்றாக நவ்தீப் சைனி இடம் பெற்றார். இந்தப் போட்டியில் இந்திய டாஸ் வென்றதுடன், பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.

மட்டையாட்டம்க் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் வீரர்கள் ஓட்டத்தை வேட்டை நடத்தினர். பூரன் 89 ரன்களும், கேப்டன் பொல்லார்டு 74 ரன்களும் அதிகபட்சமாக எடுத்தனர், அடுத்து வெஸ்ட்

இண்டீஸ் 50 சுற்றில் 5 மட்டையிலக்கு இழப்பிற்கு 315 ஓட்டங்கள் எடுத்தது.

இந்திய அணியினைப்

பொறுத்தவரையில் 316 ஓட்டங்கள்

என்ற இலக்குடன் ரோகித் சர்மா, லோகேஷ் ராகுல்

ஆகியோர் துவக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினர்.

லோகேஷ் ராகுல் மற்றும் ரோகித் சர்மா அரைசதத்தினைப் பூர்த்தி செய்தனர். அடுத்து ரோகித் சர்மா 63 ரன்களிலும், லோகேஷ் ராகுல் 77 ரன்களிலும், ஷ்ரேயாஸ்

அய்யர் 7 ரன்களிலும், ரிஷப் பந்த் தலா 7 ரன்களிலும், கேதர் ஜாதவ் 9

ரன்களிலும் அவுட் ஆகினர்.

கோலி நிலைத்து நின்று ஆடுவார் என்று

எதிர்பார்க்கையில் 85 ஓட்டங்களில்

அவுட் ஆகி

ரசிகர்களை துக்கத்தில்

ஆழ்த்தினார். அடுத்து இந்திய அணி தோல்வியடைந்துவிடுமோ என்று

ரசிகர்கள் பயத்தில் இருக்க ஷர்துல்

தாகூர் இந்திய அணிக்கு கை

கொடுத்தார்.

கடைசி 3

சுற்றில் 22 ஓட்டங்கள் தேவைப்பட சிக்சர், ஃபோர் என விளாசி ஷர்துல் தாகூர் அசத்தினார்.

12 பந்து

இருக்க 7 ஓட்டங்கள் தேவைப்பட்டது. ஜடேஜா ஃபோர் அடித்து இந்தியா 48.4 சுற்றில் 6 மட்டையிலக்கு இழப்பிற்கு

316 ஓட்டங்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. ஜடேஜா 39 ரன்களுடனும், ஷர்துல் தாகூர் 17 ரன்களுடனும் களத்தில்

இருந்தனர்.

