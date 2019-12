90ஸ் கிட்ஸ்களுக்கு விருந்தளித்த ஜெயம் ரவியின் கோமாளி!!

ஜெயம் ரவி நடிப்பில் இந்த ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் கோமாளி. ஏறக் குறைய 16 வருடங்கள் கோமாவில் இருந்து சுயநினைவுக்கு திரும்பும் ஜெயம் ரவி இக்காலத்தினை எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பதே கதையாகும்.

இதனை நகைச்சுவை கலந்த பாணியில்

இயக்குனர் சொல்லி இருப்பார். இந்தப் படத்தில் காஜல் அகர்வால், யோகி பாபு, சம்யுக்தா ஹெக்டே ஆகியோர் நடித்திருந்தனர்.

12 ஆம் வகுப்பு படிக்கும்

மாணவன் ஒரு விபத்தில் சுயநினைவினை இழந்து 16 வருடங்கள் கழித்து எழுந்து

பார்க்கையில், அவரது நண்பரான யோகி பாபுக்கும் அவரது தங்கைக்கும் திருமணமாகி

இருப்பது தெரிய வருகிறது.

90 களின் காலத்தினை மட்டுமே

தெரிந்த இவர் வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது இக்காலத்தினை பற்றி புரிந்துகொள்ள

முடியாமல் அவஸ்தைப் படுகிறார்.

இக்காலத்தைய தொழில்

நுட்பங்கள், வளர்ச்சி, சென்னையின் மாற்றம் போன்றவை அவருக்கு புதியதாக இருக்கையில்

அவர் சிறுவயதில் கொண்டிருந்த சிலையினை எவ்வாறு அரசியல்வாதியிடம் இருந்து தந்திரமாக

கைப்பற்றுகிறார் என்பதே மீதிக் கதையாகும்.

யோகி பாபு வழக்கம்போல் நகைச்சுவையில் 100 க்கு 100, காஜல் கதாபாத்திரம் வலுவானதாக இல்லை. இந்தத் திரைப்படம் 100 நாட்களைக் கடந்து சாதனை புரிந்தது.

