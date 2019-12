முதலமைச்சரே தோல்வி: என்ன நடந்தது ஜார்கண்ட் தேர்தலில்?

ஜார்கண்ட் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கூட்டணி வெற்றி பெறும் என கருத்துக்கணிப்புகள் கூறியிருந்தாலும், பாஜக இந்த அளவுக்கு தோல்வியை சந்திக்கும் என யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. சமீபத்தில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தல்களில் பாஜக சந்தித்த மிகப்பெரிய தோல்வி ஜார்கண்ட் மாநில தோல்வி என்றே அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து கூறி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் முதல்வரும் பாஜகவின் மூத்த தலைவருமான ரகுபர் தாஸ் இந்த தேர்தலில் சுயேட்சை வேட்பாளர் ஒருவரிடம் தோல்வி அடைந்தார். இது பாஜகவுக்கு மிகப்பெரிய இழப்பாக கருதப்படுகிறது

ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் மொத்தமுள்ள 81 தொகுதிகளில் 65 இடங்களை கைப்பற்றுவோம் என பாஜக தேர்தலுக்கு முன் சூளுரைத்திருந்தது. ஆனால் தற்போது 24 இடங்களை மட்டுமே அக்கட்சியால் பெற முடிந்துள்ளது. பிரதமர் மோடி மற்றும் அமித்ஷா ஆகியோர் சூறாவளி பிரச்சாரம் செய்தும் பாஜக பெற்ற தோல்வி, காவியின் புகழ் மங்குகிறது என்றே கருதப்படுகிறது

