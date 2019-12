இந்திய விமானப்படையில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

இந்திய விமானப்படையில் Airmen பணியிடம் காலியாக இருப்பதாகவும், அந்த காலி பணியிடத்தை நிரப்புவதற்காக வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

சம்பளம் :

Group X Trade – ரூ. 33,100 /-

Group Y Trade – ரூ. 26,900 /-

கல்வித் தகுதி :

12-ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது Diploma மூன்று ஆண்டுகள் படித்து 60% மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு :

17 வயது முதல் 21 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு தேதி : 19.03.2020 முதல் 23.03.2020

விண்ணப்பிக்கும் முறை: தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் https://airmenselection.cdac.in/CASB/ 02.01.2020 முதல் கணினிமய மூலமாக விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை https://drive.google.com/file/d/1YVORu_szJN7PgXgHnS8ieDlZau7PMvGF/view பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 20.01.2020

The post இந்திய விமானப்படையில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes