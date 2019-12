ஏஆர் முருகதாஸ் வெளியிட்ட தர்பார் காணொளி” பரபரப்பில் டுவிட்டர்

தற்போது இந்த படத்தின் போஸ்ட் புரடொக்ஷன் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தில் உள்ளதாகவும் இந்த படத்தின் பின்னணி இசையை அனிருத் இசையமைத்து வருவதாகவும் செய்திகள் வெளியானது

இந்த நிலையில் சற்று முன்னர் இயக்குநர் ஏஆர் முருகதாஸ் அவர்கள் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் ஒரு காணொளியை வெளியிட்டிருந்தார்

அந்த காணொளியில் தர்பார் படத்தின் பின்னணி இசை பணியை அனிருத் செய்து கொண்டிருப்பதும் அதை ஆர் முருகதாஸ் உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் காட்சிகளும் உள்ளன. இந்த டுவிட் தற்போது மிகுதியாக பகிரப்பட்டுியுள்ளது.

ரஜினிகாந்த், நயன்தாரா, சுனில் ஷெட்டி, நிவேதா தாமஸ், யோகிபாபு, தம்பி ராமையா, ஸ்ரீமான், உள்பட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் லைகாவின் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த படத்திற்கு சந்தோஷ் சிவன் ஒளிப்பதிவும், ஸ்ரீகர் பிரசாத் படத்தொகுப்பு பணியும் செய்துள்ளனர்.

Get ready for an adrenaline rush, @anirudhofficial Rockstar in action!!! #Darbar Background Score happening in full swing… intense scenes getting intensified pic.twitter.com/F6LZBHuHu0

— A.R.Murugadoss (@ARMurugadoss)

December 24, 2019