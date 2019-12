எத்தனை அனுமதிச்சீட்டு வேண்டுமானாலும் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்! ஆனால்… தொடர்வண்டித் துறை துறை அறிவிப்பு

வெளியூர் செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் மொத்தமாக டிக்கெட் ரிசர்வ் முன்பதிவு செய்வதில் கட்டுப்பாடுகள் இருந்த நிலையில் தற்போது அந்த கட்டுப்பாடு தளர்த்தப்பட்டதாக இந்திய ரயில்வே அறிவித்துள்ளது

மொத்தமாக டிக்கெட் ரிசர்வ் செய்ய அனுமதித்தால் புரோக்கர்கள் அந்த டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்வதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்ததை அடுத்து மொத்தமாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் முறையை இந்திய ரயில்வே தடை செய்தது

இதனை அடுத்து கல்விச் சுற்றுலா செல்பவர்கள், திருமண நிகழ்ச்சிக்கு மொத்தமாக செல்பவர்கள், திருவிழாவுக்கு செல்பவர்கள் மொத்தமாக முன்பதிவு செய்ய முடியாத நிலை இருந்தது

இந்த நிலையில் தற்போது வெளியூர் செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் மொத்தமாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என இந்திய ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. ஆனால் அதே நேரத்தில் மொத்தமாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யப்படுபவர்கள் அனைவரும் தகுந்த ஆவணங்களை வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் நிபந்தனை விதித்துள்ளது. இருப்பினும் இந்த கட்டுப்பாடு தளர்த்தப்பட்டுள்ளதால் பொது மக்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்

The post எத்தனை டிக்கெட் வேண்டுமானாலும் ரிசர்வ் செய்து கொள்ளலாம்! ஆனால்… ரயில்வே துறை அறிவிப்பு appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes