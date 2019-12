குடியுரிமை சட்டத்தை அமல்படுத்த முடியாது: மற்றொரு மாநில முதல்வர் அறிவிப்பு

மத்திய அரசு சமீபத்தில் கொண்டுவந்த குடியுரிமை சீர்திருத்தச் சட்டத்தை அமல்படுத்த முடியாது என ஏற்கனவே மேற்கு வங்க மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, புதுவை மாநில முதல்வர் நாராயணசாமி, ஆந்திர மாநில முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி, கேரள மாநில முதல்வர் பினராயி விஜயன் ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில் தற்போது ஜார்கண்ட் மாநிலத்தின் முதல்வராக பதவி ஏற்க இருக்கும் ஹேமந்த் சோரன் அவர்களும் தன்னுடைய மாநிலத்தில் இந்த சட்டத்தை அமல்படுத்த முடியாது என்று அவர் கூறியுள்ளார்

வரும் 29ஆம் தேதி ஜார்கண்ட் மாநில முதல்வராக பதவி ஏற்கும் ஹேமந்த் சோரன்அவர்கள் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் குடியுரிமை சட்டத்தை அமல் செய்யும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார். இதனை அடுத்து இந்த சட்டத்தை அமல்படுத்த முடியாது என்று மேலும் ஒரு முதல்வர் கூறியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

