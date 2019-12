உபியில் பொதுச்சொத்தை சேதப்படுத்தியவர்கள் சொத்துக்களை கையகப்படுத்த உத்தரவு

குடியுரிமை சட்டத்தை எதிர்த்து வடமாநிலங்களில் கடும் கலவரம் நடந்தது இந்த கலவரத்தில் பஸ் எரிப்பு, ரயில் எரிப்பு, வாகனங்கள் எரிப்பு , கல் வீசுதல் போன்ற நிகழ்வுகளுக்கும் குறைவில்லை.

கடந்த சில நாட்களாக கலவரங்கள் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. இந்த நிலையில் உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில் கடும் கலவரங்களை செய்து பொதுச்சொத்துக்களை சேதப்படுத்தியவர்களின் சொத்துக்களை கையகப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு உபி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

