ஜனவரி 16ல் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வரவேண்டுமா? அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விளக்கம்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் விடுமுறை ஜனவரி 14ம் தேதி போகிப்பண்டிகை, ஜனவரி 15ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை, ஜனவரி 16 ஆம் தேதி மாட்டுப் பொங்கல் மற்றும் உழவர் திருநாள், ஜனவரி 17ம் தேதி திருவள்ளுவர் தினம் என நான்கு நாட்கள் அளிக்கப்படுவது வழக்கம். அதேபோல் வரும் 2020ஆம் ஆண்டும் ஜனவரி 14 முதல் 17 வரை பொங்கல் விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் திடீரென ஜனவரி 16 ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி தூர்தர்ஷனில் உரையாற்ற இருப்பதால் அன்றைய தினம் மாணவர்கள் அனைவரும் பள்ளிக்கு கண்டிப்பாக வரவேண்டும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை நேற்று உத்தரவிட்தாக செய்திகள் வெளியானது

இந்த நிலையில் இதுகுறித்து சற்றுமுன் விளக்கமளித்த பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், ‘ஜனவரி 16ஆம் தேதி மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வரவேண்டும் என எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை என்றும், பிரதமர் மோடியின் பேச்சை மாணவர்கள் வீட்டில் இருந்தே கேட்கலாம் என்றும் தெளிவுபடுத்தினார். இதனையடுத்து மாணவர்கள் நிம்மதி அடைந்தனர்.

ஏற்கனவே ஒருசிலமுறை பள்ளிக்கல்வித்துறை இதுபோன்ற சர்ச்சைக்குரிய உத்தரவை பிறப்பித்த நிலையில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தான் அந்த உத்தரவுக்கு விளக்கம் அளித்து மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களை நிம்மதி அடைய செய்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

The post ஜனவரி 16ல் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வரவேண்டுமா? அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விளக்கம் appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes