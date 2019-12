புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு காவல்துறை திடீர் கட்டுப்பாடு!

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆங்கில புத்தாண்டான ஜனவரி 1ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் வரும் ஆங்கில ஆண்டான 2019 முடிவடைந்து, புதிய ஆண்டான 2020 வருகிற ஜனவரி 1ந்தேதி வரவுள்ளது. இதனை இனிதே வரவேற்க மக்களும் தயாராகி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் சென்னையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது அசம்பாவிதங்கள் நடைபெறாமல் இருக்கவும், சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கவும் ஆயிரக்கணக்கில் போலீசார் நகர் முழுவதும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடவுள்ளனர்.

மேலும் புத்தாண்டை முன்னிட்டு நட்சத்திர, கேளிக்கை விடுதிகளுக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்து சென்னை காவல்துறை உத்தரவு பிறப்பித்து உள்ளது. அதில் ஒன்றாக நட்சத்திர விடுதிகள் இரவு 1 மணிக்கு மேல் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும், இந்த தடையை மீறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் சென்னை காவல் துறை அறிவித்துள்ளது.

