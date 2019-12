மிகுதியாகப் பகிரப்படும் தர்பார் பட பாடல் காணொளி

முருகதாஸ் இயக்கத்தில் ரஜினி, நயன்தாரா, நிவேதா தாமஸ், சுனில் ஷெட்டி நடித்துள்ள படம் தர்பார். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி என மூன்று மொழிகளில் தயாராகியுள்ள இந்த படம் மும்பையை பின்னணியாகக் கொண்ட போலீஸ் தாதா கதையில் உருவாகியிருக்கிறது. அனிருத் இசையமைத்துள்ள இப்படம் ஜனவரி 9-ந்தேதி திரைக்கு வருகிறது.

தர்பார் படத்தின் பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில், இப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள டும் டும் பாடலின் புரோமோ வீடியோவை இயக்குனர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் நேற்று வெளியிட்டார். இந்த பாடல் தற்போது யூடியூபில் டிரெண்டாகி வருகிறது. ரஜினியின் நடனம் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

Here is a glimpse of Dumm Dumm song from #Darbar. Get mesmerised in thalaivar’s energy & dance moves. @rajinikanth#Nayanthara@SunielVShetty@LycaProductions@anirudhofficial@santoshsivan@iYogiBabu@i_nivethathomas@prateikbabbar#Darbar#Dummdummhttps://t.co/y10wtJLaZH

December 29, 2019