மத்திய அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்திய ஜல்சக்தி அபியான் திட்டம்!!

மக்கள் அன்றாடம் சந்தித்து வரும் பிரச்சினைகளில் ஒன்று தண்ணீர்ப் பிரச்சினையாகும். கிராமங்களில் ஓரளவு தண்ணீர்ப் பிரச்சினை நீடித்தாலும் சென்னை போன்ற மாநகரங்களில் தண்ணீர்ப் பிரச்சினையானது அபார்ட்மெண்ட் குடியிருப்புகள் வரை உள்ளது.

பெருகி வரும் நாகரீகத்தில்

நீர் ஆதாரங்கள் முன்பை விட குறைந்து வருகின்றன. அதனால் நீர் ஆதாரங்களை அதிகரிக்கவும்

பாதுகாக்கவும் ஜல் சக்தி அபியான் என்ற திட்டத்தை மத்திய அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இந்த ஜல் சக்தி அபியான் திட்டமானது, முதல் கட்டமாக ஜூலை 1 முதல் செப்டம்பர் 15 வரையிலும், அதேபோல் இரண்டாம் கட்டமாக

அக்டோபர் 1 முதல் நவம்பர் 30 வரையிலும்

நடைபெறுகிறது.

நீர் நிலைகள்

பாதுகாக்கப்படுவது குறித்து போதிய அளவில் விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்தவும் இவர்கள் திட்டமிட்டு

உள்ளனர். இதற்காக அந்த அந்த கிராமங்களில் சிறு குழுக்கள் அமைக்கப்படவும் முடிவு எடுத்துள்ளனர்.

இந்தத் திட்டமானது 255 மாவட்டங்களில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மாவட்டங்களில் உள்ள 1592 தாலுகாக்களில் உள்ள நீர்நிலைகள் மிகச் சரியான முறையில் பராமரிப்பு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது எதிர்காலத்தில் தண்ணீர் பிரச்சினை என்ற ஒன்றினை இல்லாமல் பண்ணும் அளவு மாற்றத்தினைக் கொண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

The post மத்திய அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்திய ஜல்சக்தி அபியான் திட்டம்!! appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes