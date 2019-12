பிரதமர் மோடி இல்லத்தில் திடீர் தீவிபத்து: டெல்லியில் பரபரப்பு

டெல்லியில் உள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இல்லத்தில் சற்றுமுன்னர் சிறிய அளவிலான தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது

டெல்லியில் லோக் கல்யாண் மார்க் பகுதியில் அமைந்துள்ள பிரதமரின் இல்லத்தில் சில நிமிடங்களுக்கு முன்னர் சிறிய அளவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதுகுறித்த தகவல் அறிந்ததும் 9 தீயணைப்பு வாகனங்களில் தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து சென்று தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

ஒருசில நிமிடங்களில் தீ அணைக்கப்பட்டதாகவும், தீ விபத்து எப்படி ஏற்பட்டது? என்பது குறித்து விசாரணை நடந்து வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளது.

