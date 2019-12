2021 ஆம் ஆண்டுமுதல் கைபேசி செயலியில் மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு!!

இந்தியாவில் மக்களின் எண்ணிக்கை என்பது இந்தியாவில் வாழும் மக்களின் பொருளாதாரம், கல்வியறிவு, இருப்பிட விவரம், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு விகிதங்கள், மொழி, மதம், இடம் பெயர்ந்தோர், மாற்றுத்திறனாளிகள் போன்ற பல விவரங்களைச் சேகரிக்க இந்திய அரசாங்கம் செய்து வரும் ஒரு முக்கிய பணியாகும்

இந்தக்

கணக்கெடுப்பானது பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தக்

மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுக்கும் பணியானது ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் இருந்தே

நடைமுறையில் உள்ளது.

அதாவது இது

ஆங்கிலேய ஆளுநர் ரிப்பன் பிரபு ஆட்சிக் காலத்தில் இருந்து நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது, அதாவது 1872 ஆம் ஆண்டு முதல்

மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது.

ரிப்பன் பிரபு

கொண்டு வந்த இத்திட்டம் மக்கள் மத்தியில் பெரிய வரவேற்பினைப் பெற்றுக் கொடுத்ததோடு

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அடிக்கோலும் வகையில் அமைந்தது.

இதுவரை 15 கணக்கெடுப்புகள்

நடைபெற்று முடிந்துள்ளன, இதுவரைப் புள்ளி விவரத் தகவல்கள்

அனைத்தும், காகிதத்தில்

சேகரிக்கும் முறையினைக் கொண்டதாக உள்ளது.

தற்போது 2021 ஆம் ஆண்டு முதல்

புள்ளி விவரங்கள் அனைத்தும் செல்போன் செயலி மூலம் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்

என்று இந்திய மக்கள் தொகை பதிவாளர் அலுவலக அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளார்.

புதுதில்லியில்

ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற தரவு உபயோகிப்பாளர் மாநாட்டில் இந்த முடிவு

எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

