பொம்மையுடன் கைகோர்த்த எஸ்.ஜே,சூர்யா – இப்படியும் ஒரு முதல் பார்வைகா..?

மான்ஸ்டர் படத்தின் மெகா ஹிட் வெற்றியை தொடர்ந்து நடிகர் எஸ்.ஜே,சூர்யா ராதாமோகன் இயக்கத்தில் “பொம்மை” படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படி அவருக்கு ஜோடியாக பிரியா பவானி சங்கர் மற்றும் சாந்தினி நடிக்கின்றனர்.

யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையமைக்கும் இப்படம் காதல் கலந்த ஒரு திரில்லர் படமாக உருவாகி வருகிறது. எனவே இப்படம் வருகிற காதலர் தினத்தின் ஸ்பெஷலாக 2020 பிப்ரவரி 14 ரிலீஸாக உள்ளது.

இந்நிலையில் தற்போது இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை நடிகர் தனுஷ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். இந்த போஸ்டரில் அழகிய பொம்மையுடன் எஸ்.ஜே,சூர்யா கைகோர்த்தபடி நின்று போஸ் கொடுத்துள்ளார். வித்தியாசமான முறையில் உருவாகியுள்ள இப்படம் ரசிகர்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது.

Happy to release the First Look of @Radhamohan_Dir’s BOMMAI starring @iam_SJSuryah & @priya_Bshankar.. A @thisisysr [email protected] editor #Anthony @KKadhirr_artdir

Wishing the entire team all success ….. pic.twitter.com/rwfMtVf4pA

— Dhanush (@dhanushkraja)

December 31, 2019